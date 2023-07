«WM»-Fußball in den Morgenstunden - am Nachmittag glänzt die «Tour de France» im Ersten.

Quotennews

Seit dem 19. Juli läuft der «FIFA women‘s World Cup 2023» in Australien und Neuseeland.

Der gestrige zweite Spieltag der «Weltmeisterschaft» brachte durch das ZDF zwei von drei Live-Spielen ins deutsche Fernsehen. Ab 07:00 Uhr am Morgen hieß es «Philippinen - Schweiz». Das frühe sportliche Highlight wollten 0,48 Millionen Zuschauer sehen, es war so ein Marktanteil von 12,8 Prozent möglich. Die jüngere Zuschauerschaft konnte 11,4 Prozent bei 0,08 Millionen Zuschauern melden.Die zweite Partie am Morgen wurde ab 09:30 Uhr gestartet, «Spanien - Costa Rica». Das Interesse steigerte sich auf 0,85 und 0,15 Millionen Zuschauer. Der spanische 3:0-Sieg brachte dem Zweiten so 17,9 und 16,1 Prozent.Im Ersten startete der Sport erst ab 14:10 Uhr mit der «19. Etappe» der. Für die Rund-Radler ging es über 172,5 km von Moirans-en-Montagne nach Poligny. Das 19. Rennen verfolgten 1,2 Millionen Zuschauer am Freitagnachmittag, es ergab sich so ein Marktanteil von 13,1 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft präsentierte sich mit 0,18 Millionen Zuschauern, womit gute 11,7 Prozent möglich waren.