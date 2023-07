«Ab ins Beet!» übertrumpft weiter «Kitchen Impossible»

Quotennews

Seit Anfang Juli sendet VOX vor der Primetime alte Folgen «Ab ins Beet!» - Zumeist mit mehr Erfolg als in der Primetime selbst.

Am 02. Juli holtim direkten Vorlauf der Primetime 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Die folgende Primetime,kommt auf "nur" 0,88 Millionen Zuschauer. In der Woche darauf schafft «Die Garten-Soap» 0,92 Millionen Zuschauer, «Kitchen Impossible» erreicht 0,81 Millionen. Am Sonntag darauf holt das Vorspiel 0,99 Millionen Zuschauer und der eigentliche Hauptgang 0,72 Millionen. Zweifelsohne kann VOX auf einen starken Vorabend stolz sein, doch bleibt der fade Beigeschmack der schwächelnden Primetime.Gestern holte die Koch-Show mit Tim Mälzer ordentliche 0,86 Millionen Zuschauer in die VOX-Primetime, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent im Gesamten.schafft es im direkten Vorlauf erneut zu gewinnen, mit 1,16 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,6 Prozent sprechen die Zahlen für sich. Doch soll an dieser Stelle das Gesamtbild dargestellt werden. In der Zielgruppe gewinnt bisher jede kürzliche Ausgabe vongegen das Vorspiel, gestern verfolgten das Mälzer-Koch-Duell 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 8,6 Prozent zustande kam. «Die Garten-Soap» verfolgten aus dieser Zuschauergruppe lediglich 0,29 Millionen, womit 7,3 Prozent aufkamen.Außerdem schafft es «Ab ins Beet!» in den letzten Wochen zumeist nur im direkten Vorlauf zu konkurrieren, da jedoch jeweils zwei Folgen präsentiert werden, ergibt sich auch ein kleiner Mälzer-Sieg. Die 18:00 Uhr-Folge «Ab ins Beet!» holte gestern jedoch 0,91 Millionen Zuschauer ab und gewinnt somit ebenfalls gegen die Primetime.