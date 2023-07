Die «ELF» deutlich schlechter als in der Vorwoche

Quotennews

In der Vorwoche konnte die Übertragung der «ELF» am ProSieben Maxx-Sonntag durchaus teilweise punkten. Gestern gingen die beiden Partien deutlich unter.

«Milano Seamen @ Munich Ravens» und «Hamburg Sea Devils @ Frankfurt Galaxy». Mit diesen beiden Partien holte ProSieben mitin der Vorwoche am Sonntag weitestgehend ordentliche Zahlen. Bis auf zwei Viertel lag jeder Spielabschnitt über 1 Prozent Marktanteil, in der Spitze klingt die Reichweite von 0,23 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zudem nicht übel. Die Zielgruppe knackte zudem beinah die 100.000 Umworbene, während hier bereits ein Marktanteil von 3,2 Prozent als ordentlich anzusehen ist. Doch zeigt sich mit dem Wechsel zum gestrigen «ELF»-Sonntag, dass in den Übertragungen der Liga von Patrick Esume noch sichtlich Licht und Schatten verbirgt.Das erste Duell des gestrigen Tages hießab 13 Uhr. Die ersten drei Viertel liefen schwcah mit 0,04, 0,04 und 0,05 Millionen Zuschauern ab, der Marktanteil lag jeweils bei 0,4 Prozent. Die Zielgruppe konnte hier nichts aufbessern, 0,02, 0,01 und 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige holten 0,7, 0,4 und 0,5 Prozent ab. Das vierte Viertel legte dann etwas zu, 0,09 und 0,03 Millionen Zuschauer sorgten für 0,8 und 1,0 Prozent. Das zweite Spiel des Tages rettete das Gesamtbild zumindest teilweise etwas.Das Duellstartete um 16:20 Uhr mit vielversprechenden 0,12 Millionen Zuschauern, das zweite Viertel legte mit 0,14 Millionen sogar etwas zu. Hier ergab sich nun auch die beste Reichweite des Tages 1,0 Prozent, das erste Viertel lag bei 0,9 Prozent. Mit jeweils 0,05 Millionen Werberelevanten waren 1,8 und immerhin 2,0 Prozent am Markt der Zielgruppe möglich. Dann lichtete sich das Interesse jedoch wieder. In Viertel drei und vier sahen noch 0,12 und schließlich 0,08 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil rutschte zurück in den roten Bereich auf 0,8 und 0,4 Prozent. Die Zielgruppe blieb bei 0,05 Millionen bis zum Schlusspfiff stabil, der Marktanteil sank so auf 1,7 und zum Schluss auf 1,3 Prozent ab.