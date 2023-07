ZDF plant Roland-Kaiser-Jubiläum mit Giovanni Zarrella

TV-News

Im kommenden Jahr feiert die Schlager-Ikone sein 50-jähriges Bühnenjubiläum, was im ZDF in Form einer dreistündigen Gala zelebriert wird.

Roland Kaiser, inzwischen 71 Jahre alt, feiert im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum, 50 Jahre auf der Bühne. Seit 1974 hat der Sänger seinen Fans Hits wie „Santa Maria“, „Schachmatt“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ geschenkt, in einer dreistündigen TV-Gala möchte das ZDF die Kaisermania nun gebührend feiern. Geplant ist eine Samstagabend-Show, die von Giovanni Zarrella moderiert wird. Die Aufzeichnung findet noch in diesem Jahr statt, am 16. Dezember in der Baden-Arena in Offenburg. Auch die Generalprobe am Vortag werde vor Publikum stattfinden, wie Roland Kaiser via Instagram bestätigt.„Giovanni Zarrella ist ein von mir sehr geschätzter Kollege und ich bin stolz und dankbar, dass er im Rahmen dieser TV-Sendung – gemeinsam mit weiteren Künstlerkolleginnen und -kollegen – ein abwechslungsreiches Programm präsentieren wird“, freut sich Kaiser auf die Zusammenarbeit mit dem derzeit größten Schlagerstar des Mainzer Senders. Seinen Fans verspricht er via Instagram „exklusive Live-Momente und weitere hochkarätige Gäste“. Konkrete Namen nannte Kaiser noch nicht.Der Vorverkauf für die dreistündige Aufzeichnung im Dezember startet am heutigen Montag, 24. Juli, um 11:00 Uhr beim Ticketportal Eventim. Dass Schlagershows im deutschen Fernsehen derzeit sehr beliebt sind, bewies Zarrrella erst am vergangenen Samstag.war bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt und erreichte insgesamt 3,40 Millionen Zuschauer. Die Quoten lagen in beiden Zuschauergruppen jeweils klar über dem Senderschnitt.