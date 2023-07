Nitro überträgt EM-Qualifikation im Free-TV

TV-News

Der RTL-Sender Nitro wird TV-Partner der European Qualifiers zur UEFA Euro 2024.

Der Kölner Sender Nitro zeigt von September bis Juni jeweils eine Top-Begegnung des Spieltages des European Qualifiers zur UEFA Euro 2024. Diese wird sowohl im Free-TV als auch via Livestream bei RTL+ übertragen. Insgesamt werden zehn Fußball-Länderspiele übertragen, darunter auch zwei Playoff-Spiele im März 2024.Am ersten Spieltag, am 7. September, trifft der Weltmeister von 2018, Frankreich, in Paris auf Irland. Der 2016er Europameister Portugal empfängt am 11. September in Faro-Loulè die Auswahl aus Luxemburg. Im Oktober präsentiert Nitro zwei absolute Fußball-Klassiker: In Amsterdam treffen die Niederlande am 13. Oktober auf Frankreich und am 17. Oktober kommt es zum Final-Rematch der UEFA Euro 2020 zwischen England und Italien in London. Die Übertragungen starten jeweils um 20:15 Uhr und angestoßen wird um 20:45.„Wir freuen uns sehr, dass die European Qualifiers erneut live bei Nitro zu sehen sind, insbesondere vor der sehnlichst erwarteten Europameisterschaft in Deutschland. Mit England, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal sind die anstehenden Quali-Spiele voller Nationalteams mit Titelanspruch, die ihre Tickets zur UEFA Euro 2024 aber erst noch lösen müssen – und zwar exklusiv im Free TV bei Nitro!“, freut sich Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel.