Netflix enthüllt «The Shadow Strays»

US-Fernsehen

Der Spielfilm, der sich aktuell in Produktion befindet, wird von Timo Tjahjanto geleitet.

Netflix kündigt ein kommendes Actionfilm-Projekt mit Timo Tjahjanto an, der unter anderem für «The Night Comes For Us» und «May the Devil Take You» bekannt ist. Die letzte Arbeit des gefeierten Regisseurs war die Action-Komödie «The Big 4» (2022), die in der ersten Woche nach ihrer Veröffentlichung auf unserer globalen Top10-Liste nicht-englischsprachiger Filme stand.Inspielen junge und talentierte Schauspieler wie Aurora Ribero («Like & Share», «Ali & Ratu Ratu Queens»), Hana Malasan («Ben & Jody»), Ali Fikry («Nussa», «Satria Dewa: Gatotkaca»), Adipati Dolken («Posesif, Why Do You Love Me»), Kristo Immanuel («The Big 4»), Andri Mashadi («KKN di Desa Penari», «The Big 4»), Taskya Namya («Waktu Maghrib»), Agra Piliang («Serigala Terakhir», «Galih & Ratna»), Daniel Eka und Tanta Ginting («Star Syndrome», Balada Si Roy»), sowie die malaysischen Schauspieler Chew Kin Wah («Check the Store Next Door», «Buya Hamka»), Arswendy Bening Swara («Autobiography», «Missing Home»), Hiroaki Kato («Ivanna»), Nobuyuki Suzuki («Soekarno», «Nagabonar Jadi 2») und viele mehr.Tjahjanto sagt: "Ich bin begeistert, mit dieser unglaublich talentierten Gruppe in einem spannenden Projekt mit Netflix zu arbeiten." The Shadow Strays befindet sich derzeit in Produktion. Frontier Pictures ist für den Film verantwortlich, Wicky V. Olindo und Anne P. Ralie sind als Produzenten gelistet.