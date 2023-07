«Unser Traumhaus» setzt Top-Werte teilweise fort

Quotennews

Vor acht Tagen erreichte die junge Reportage-Reihe bis zu 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Am 11. Juli 2023 startete sixx die Doku-Reihe, das in Doppelfolgen am Dienstagabend zu sehen ist. In der dritten Woche standen die Folgen fünf und sechs an, bereits im Vorfeld konnte man sich über bis zu 3,6 Prozent bei den Werberelevanten freuen. Die australische Reality-Show aus dem Jahr 2019 drehte sich nun um Lyndi und Les, die mit ihren drei Kindern in einem Haus leben. Ob die Renovierung klappte, sahen 0,16 Millionen Zuschauer und führte zu 0,7 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,06 Millionen gemessen, das brachte sixx mittelmäßige 1,3 Prozent.Zwischen 21.15 und 22.15 Uhr lief die Folge „Das Feeling muss stimmen“, das sich mit Olvia und Damien drehte, die im Vorort von Brisbane lebten. Mit drei Kindern genießen sich den Meerblick, doch das Haus zu klein und baufällig. 0,23 Millionen Menschen verfolgten die Renovierung des Hauses, «Love It or List It», so der australische Name, verbuchte gute 1,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen erreichte sixx nun 0,10 Millionen, fabelhafte 2,4 Prozent Marktanteil wurden erreicht.Gleich vier Folgen vonwiederholte sixx ab 22.15 Uhr. Die ersten zwei Geschichten sahen 0,19 und 0,15 Millionen, bei den Umworbenen wurden 2,3 und 1,6 Prozent gemessen. Mit den weiteren Ausgaben, die einst für Home and Garten TV entstanden, fuhr man 0,06 und 0,07 Millionen Zusehende ein. Die Marktanteile beliefen sich auf 0,7 und 1,2 Prozent.