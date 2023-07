«Bella Italia» endet mit gutem Ergebnis  Rekord für «Goodbye Deutschland!»

Quotennews

Das VOX-Format sicherte sich mit 11,5 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert seit Juni 2022.

Die beiden Sender VOX und RTLZWEI senden seit Wochen jeweils Doku-Soaps am Montagabend, in denen sich Deutsche fernab von ihrer Heimat befinden. Während VOX auf die alteingesessene Markesetzt und sich mit Auswanderern beschäftigt, steht bei RTLZWEI das Urlaubsleben auf einem italienischen Campingplatz im Mittelpunkt. Das vergleichsweise junge Formatbrachte am gestrigen Abend seine dritte Staffel zu Ende, das Finale sahen 0,79 Millionen Zuschauer, was in etwa dem Durchschnitt der Season entspricht. Der Marktanteil wurde auf sehr gute 3,4 Prozent beziffert. In der Zielgruppe kam der Grünwalder Sender mit 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf gewohnt starke 6,5 Prozent.Noch besser lief es für VOX. Dort ging es mit Familie Hertel nach Alicante, Spanien und mit Familie Alan in die türkische Region Kappadokien. Die zweistündige Sendung verfolgten 1,11 Millionen Zuschauer, womit «Goodbye Deutschland!» die Jahresbestleistung vom 9. Januar einstellte. Der Marktanteil belief sich damals auf 4,7 Prozent. In der Zielgruppe verzeichnete man sogar einen eigenständigen Rekord. 0,53 Millionen junge Menschen schalteten ein, in diesem Jahr waren es nie mehr. So schoss der Marktanteil auf 11,5 Prozent in die Höhe. Besser lief es letztmalig im Juni 2022.Weiter ging es bei VOX mit dem Dresdner Mallorca-Auswanderer Uwe Herrmann, der mit der deutschen Auswanderin Anja ein Brautmodengeschäft eröffnen wollte. Bis 23:19 Uhr blieben 0,75 Millionen Zuschauer dran, darunter 0,29 Millionen Umworbene. Die Marktanteile sanken auf 4,6 Prozent bei allen und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine alte Ausgabe kam bis kurz nach Mitternacht auf 0,43 Millionen Zuschauer und maue 4,4 Prozent in der Zielgruppe.In dieser Zeit sendete RTLZWEI zwei-Ausgaben, die 0,47 und 0,37 Millionen Zuschauer unterhielte. In der Zielgruppe hielt sich der Marktanteil bei tollen 5,3 und 6,7 Prozent. Eine dritte Ausgabe erreichte bis 1:08 Uhr noch 0,23 Millionen Zuschauer und fantastische 8,1 Prozent.