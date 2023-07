Nächstes RTL-Spezial sorgt für keinen «Undercover Boss»-Aufschwung

Quotennews

Jubelstürme gab es keine, aber RTL holte in der Primetime ein recht konstantes Quotenergebnis. Erst mit «Spiegel TV» sanken die Werte spürbar.

Da auf der griechischen Ferieninsel Rhodos Waldbrände zahlreiche Touristen und Einheimische zur Flucht zwang und das Feuer auch am Montag noch nicht unter Kontrolle war, hatte RTL kurzfristig einprogrammiert. Binnen einer Woche war dies bereits die zweite Sondersendung über die Extremwetterlage in Europa, denn am vergangenen Dienstag ging es um „Extremhitze am Mittelmeer – Urlaub im Glutofen Südeuropa“. Damals fuhr der Kölner Sender sehr erfolgreich und heimste 1,70 Millionen Zuschauer ein sowie Marktanteile von 8,3 Prozent bei allen und 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch am gestrigen Montag lief es gut, die Sendung mit Peter Kloeppel war allerdings nicht ganz so erfolgreich wie in der Vorwoche und informierte 1,54 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil wurde auf 6,6 Prozent beziffert. In der Zielgruppe standen 0,55 Millionen und tolle 13,5 Prozent zu Buche.Die Sondersendung sorgte allerdings für kaum Verbesserung der auf 20:30 Uhr gerückten zweiten Folge von, die 1,48 Millionen Zuschauer sahen und damit rund 80.000 Menschen mehr als vor acht Tagen, als 1,40 Millionen gemessen wurden. Die Sendung, in der Ben Brahim, Geschäftsführer der Hotelkette Accor Deutschland, im Mittelpunkt stand, sicherte sich 6,4 Prozent Marktanteil. Wie in der Vorwoche wurden erneut 0,49 Millionen Zuschauer unter 50 Jahren gemessen, womit RTL auf 10,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. Vergangene Woche lagen die Marktanteile bei 6,1 sowie 10,8 Prozent.Nachvon Jan Hofer, das 1,15 Millionen Zuschauer verfolgten, ging es in einem weiterenum die Inhaltsstoffe verschiedener Eissorten. Die 50-minütige Reportage verfolgten ab 22:45 Uhr 0,91 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil blieb mit jeweils 6,6 Prozent konstant. In der Zielgruppe waren noch 9,1 Prozent drin, zuvor wurden 9,4 Prozent ausgewiesen. Maria Gresz begrüßte ab 23:35 Uhr 0,55 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 6,0 Prozent entsprach. Der Themenmix „Paradoxe Klimawende“ und „Geplatzte Camper-Träume“ erzielte schwache 6,0 Prozent bei den Jüngeren.