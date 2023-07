«Hofgeschichten» startet schwach

Quotennews

Im Vorlauf kehrten die Telenovelas «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» ebenfalls mit ausbaufähigen Ergebnissen, punkteten aber zumindest zweistellig.

Am Sonntag ging die Tour de France zu Ende, was für die Zuschauer von Das Erste bedeutete, dass am Montag-Nachmittag das gewohnte Programm der beiden Telenovelasum 14:10 Uhr undum 15:10 Uhr zurückkehrte. In der 14-Uhr-Stunde saßen 0,95 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Der Marktanteil betrug parallel zur zweiten Halbzeit des WM-Spiels Brasilien gegen Panama 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die blaue Eins auf 0,08 Millionen Seher und 5,5 Prozent. Die Quoten-Daten des ZDF liegen zur Stunde noch nicht vor, sodass auch die Berichterstattung zum Spiel der DFB-Elf heute etwas verspätet kommt.Auch das Comeback von «Sturm der Liebe» war mäßig erfolgreich. Immerhin interessierten sich aber 1,04 Millionen Zuschauer für die 4065. Folge. Der Marktanteil belief sich bis 16:00 Uhr auf 11,1 Prozent. Zuvor erreichte die zehnminütigeum 15:00 Uhr 0,98 Millionen Interessierte und 10,7 Prozent. Bei den Jüngeren standen 0,10 Millionen und 6,0 Prozent auf dem Papier. Für die 15-Uhr-Telenovela wurden 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige und 5,4 Prozent gemessen.Anders als üblich stand um 16:10 Uhr nicht «Verrückt nach Meer» im Programmplan, sondern der Neustart. Für die erste von insgesamt 17 geplanten Folgen interessierten sich allerdings nur 0,81 Millionen Menschen, was einen schwachen Marktanteil von 8,0 Prozent nach sich zog. Beim jungen Publikum wurden mit 0,09 Millionen Menschen weiterhin 5,4 Prozent gemessen. Nach, das 1,50 Millionen und solide 13,1 sowie 9,4 Prozent sammelte, warsehr erfolgreich. 2,58 Millionen Zuschauer sahen die Quizshow mit Alexander Bommes um 18:00 Uhr. Die Marktanteile wurden auf 18,0 und 10,4 Prozent beziffert.