Mit mehreren Originals will Max punkten

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat mehrere neue Serien im Programm.

Der Streamingdienst Max kündigt Programme an, die im August auf der Plattform erscheinen, darunter die Premiere der neuen Staffel von HBO Original(8. August), der 18. Ausgabe der 18-fach mit dem Sports Emmy ausgezeichneten Serie, in der Kamerateams im Trainingslager der New York Jets in Florham Park, N.J., eingesetzt werden. um zu zeigen, wie Head Coach Robert Saleh im dritten Jahr sein Team aus jungen aufstrebenden Stars und prominenten Veteranen – allen voran der vierfache NFL MVP Aaron Rodgers, die Offensive und Defensive Rookies of the Year Garrett Wilson und Sauce Gardner sowie die Defensive All-Pros C.J. Mosley und Quinnen Williams – auf die kommende NFL-Saison vorbereitet.Die zweite Staffel der HBO-Original-Dramaserie(6. August) erforscht weiterhin das berufliche und persönliche Leben der Los Angeles Lakers der 1980er Jahre. Diese Staffel konzentriert sich auf die Zeit kurz nach den Finals 1980 bis 1984 und gipfelt im ersten professionellen Rückkampf der größten Stars der Ära: Magic Johnson und Larry Bird.Die zweite Staffel der Max-Original-Comedyserie(10. August) handelt von zwei entfremdeten Highschool-Freundinnen aus Miami, Shawna und Mia, die sich wieder zusammenfinden und eine Rap-Gruppe gründen. Auf ihrem Weg zum Ruhm befinden sich Shawna und Mia an einem entscheidenden Punkt ihrer Rap-Karriere, als sie sich entscheiden müssen, ob sie sich selbst treu bleiben oder sich den Anforderungen der Musikindustrie anpassen wollen.Die HBO-Original-Dokumentation(23. August ) erforscht die lukrative und halsbrecherische Welt der Football-Vorbereitungsprogramme, in der Karrieren und Ruhm gemacht werden können und die Träume und das Wohlergehen junger Sportler auf dem Spiel stehen. Als ein landesweit im Fernsehen übertragenes Highschool-Footballspiel zwischen der erstklassigen IMG Academy und der unbekannten Bishop Sycamore High School mit zahlreichen Verletzungen auf dem Spielfeld und einem 58:0-Sieg für die IMG Academy endete, veranlasste das Fiasko Fans und Zuschauer, die Legitimität des Bishop Sycamore-Programms und seines Cheftrainers Roy Johnson in Frage zu stellen. Der Film ist eine aufschlussreiche Erkundung einer der faszinierendsten Sagen, die die Welt des Sports in den letzten Jahren durchzogen haben.Die brandneue halbstündige Max Original-Zeichentrickserie für junge Erwachsene(31. August) spielt die furchtlose, schwertschwingende Abenteurerin Fionna und ihre magische beste Freundin und sprechende Katze Cake. Die von den Cartoon Network Studios produzierte zehnteilige Serie erforscht ihre Beziehung und das geheimnisvolle Land Ooo. Fionna und Cake begeben sich - mit Hilfe des ehemaligen Eiskönigs Simon Petrikov - auf ein Abenteuer durch mehrere Universen und auf eine Reise der Selbstentdeckung. Währenddessen lauert in den Schatten ein mächtiger neuer Gegner, der entschlossen ist, die beiden aufzuspüren und sie auszulöschen.