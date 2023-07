Spotify erhöht in vielen Ländern die Preise

Vermischtes

Die deutschen Kunden werden von einer Anhebung der Preise vorerst verschont.

Seit dem Start im Jahr 2008 hat Spotify Innovationen und Investitionen getätigt, um das beste Audioerlebnis für dich und deine Lieblingskünstler und -schaffenden zu schaffen. „Wir haben immer wieder neue Möglichkeiten für Fans und Künstler geschaffen, sich über unsere Plattform zu vernetzen – von Entdeckungstools wie unserem neuen KI-DJ bis hin zu den bei Fans beliebten gemeinsamen Erlebnissen wie Blend und der Einführung von Podcasts und Hörbüchern“, teilte das Unternehmen mit.Außerhalb von Deutschland kommt es nun zu Preiserhöhungen. „Mit über 200 Millionen Premium-Abonnenten sind wir außerdem stolz darauf, der weltweit beliebteste Audio-Streaming-Dienst zu sein, der Premium-Nutzern Zugang zu werbefreiem On-Demand-Musikhören, Offline-Musikdownloads und hochwertigem Musikstreaming bietet“, teilte das Spotify in einem Blog-Beitrag mit. „Die Marktlandschaft hat sich seit unserem Start ständig weiterentwickelt. Damit wir weiterhin innovativ bleiben können, ändern wir unsere Premium-Preise in einer Reihe von Märkten* auf der ganzen Welt. Diese Aktualisierungen werden uns dabei helfen, den Fans und Künstlern auf unserer Plattform weiterhin einen Mehrwert zu bieten“, so das in New York ansässige Unternehmen.Ab heute erhalten bestehende Abonnenten in diesen Märkten eine E-Mail, in der erklärt wird, was dies für ihr Konto bedeutet. In den USA lauten die neuen Preise: 10,99 US-Dollar für Solo-Premium, 14,99 US-Dollar für Premium-Duo, 16,99 US-Dollar für Familien und 5,99 US-Dollar für Studenten.*In diesen Ländern erhöht Spotify die Preise: Andorra, Albanien, Argentinien, Österreich, Australien, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Dänemark, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Guatemala, Hongkong, Kroatien, Indonesien, Irland, Israel, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Portugal, Serbien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, San Marino, Thailand, Türkiye, Vereinigte Staaten, Kosovo.