Wirtschaft

Das Mutterunternehmen erwirtschaftete 74,60 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal.

Krise? Welche Krise? Bei Google und YouTube laufen die Umsätze weiter prächtig. Der Streamingdienst YouTube setzte in den Monaten April, Mai und Juni 2023 7,67 Milliarden US-Dollar um und kann ein Wachstum zum Vorjahresquartal von 4,4 Prozent vorlegen. Zuletzt hatte YouTube ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, weil die Youtube Shorts recht gut aufgenommen wurde.Alphabet meldete einen Umsatz von 74,60 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich auf 18,37 Millionen US-Dollar. „Das Wachstum der YouTube-Werbeeinnahmen im zweiten Quartal wurde von Markenwerbung angetrieben, gefolgt von Direct-Response-Werbung, was eine weitere Stabilisierung der Ausgaben von Werbetreibenden widerspiegelt", sagte Ruth Porat, CFO von Alphabet und Google, zu den Ergebnissen."Ruth hat sich für finanzielle Disziplin und Renditen für die Aktionäre eingesetzt und gleichzeitig Investitionen angeführt, um nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Wie die heutigen Ergebnisse zeigen, machen wir gute Fortschritte und wir sind entschlossen, diese wichtige Arbeit fortzusetzen", sagte Google-CEO Sundar Pichai in einer Erklärung, aus der der Branchendienst „Variety“ zitiert . "In ihrer neuen Rolle wird Ruth unsere Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern verstärken und unsere Unternehmensinvestitionen so gestalten, dass sie maximale wirtschaftliche Auswirkungen für Menschen und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt haben."