Great interest in Australian football

Seven Network räumte am vergangenen Donnerstag mit dem Auftakt der neunten FIFA-Frauenfußballweltmeisterschaft ab.

Im australischen Fernsehen hat sich der Privatsender Seven Network die Rechte an der FIFA-Fußballweltmeisterschaft der Frauen gesichert. Die unabhängige Zeitungs-, Radio- und Fernsehgruppe ist durchaus beliebt und kommt beispielsweise mit den täglichen Nachrichten auf rund 800.000 Zuschauer. Am vergangenen Donnerstag verfolgten 0,827 Millionen Menschen die Hauptnachrichten um 18.00 Uhr, die ab 18.30 Uhr ausgestrahlten Lokalnachrichten verzeichneten 0,774 Millionen Zuschauer.Das Auftaktspiel der Gruppe B, Australien gegen Irland, das die Gastgeberinnen mit 1:0 für sich entscheiden konnten, verbuchte um 20.00 Uhr 1,237 Millionen Fernsehzuschauer. In Sydney wurden 0,439 Millionen Zuschauer gemessen, in Melbourne waren es 0,373 Millionen und aus Brisbane ermittelte man 0,222 Millionen. Die Vorberichte verbuchten in den fünf Städten 0,664 Millionen, die Nachberichte erreichten 0,695 Millionen Menschen.Man könnte meinen, dass die Australier sich nur für ihre eigene Mannschaft interessieren. Keine andere Fußball-Partie erreicht nennenswerte Werte. Am Samstag waren die Nachrichten von Seven Network von 0,683 Millionen Menschen gesehen wurden, Nine Network erreichte 0,578 Millionen Menschen. Mit der australischen Football-League AFL erreichte Seven Network schließlich noch 0,481 Millionen. Die ABC News erreichten 0,434 Millionen.Der Sonntag stand im Zeichen der World Aquatics Championships aus dem japanischen Fukuoka. Das Finale lockte 0,213 Millionen Australier an, weil das Land selbst stark bei den Schwimmweltmeisterschaften vertreten war. So holte sich der Australier Samuel Short den ersten Platz im 400 Meter Freesytle, sein Landsmann Elijah Winnington folgte auf dem siebten Platz. Im Vierhundert-Individual erreichte Brendon Smith, ebenfalls aus Australien, den fünften Rang. Und auch das Vierer-Team der Australier schnappte sich den zweiten Rang mit jeweils 100 Metern.