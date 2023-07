Snap-Umsatz sinkt

Wirtschaft

Das soziale Netzwerk kommt schon seit geraumer Zeit nicht mehr auf die Beine.

Im zweiten Quartal meldete das unabhängige soziale Netzwerk Snap einen Umsatz von 1,07 Milliarden US-Dollar. Doch die Analysten sind gar nicht begeistert, denn in den Monaten April, Mai und Juni 2023 machte man 377 Millionen US-Dollar Miese – und dies ist bereits ein weiteres Quartal, das nicht richtig rund läuft."Aus der Umsatzperspektive bleibt unser Geschäft in einer Phase des schnellen Übergangs, während wir daran arbeiten, unsere Werbeplattform zu verbessern, während die Sichtbarkeit der Werbenachfrage in der Zukunft begrenzt bleibt", teilte das Unternehmen in einem Statement mit. Scheinbar wenig erfolgreich sind auch die Verkäufe des Premiumdienstes Snapchat+, das für knapp vier US-Dollar pro Monat exklusiven Zugang zu weiteren Diensten gibt. 400 Millionen Menschen nutzen Snapchat täglich, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich."Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir gemacht haben, indem wir die Investitionsrendite für unsere Werbepartner erhöht, unsere Community auf 397 Millionen täglich aktive Nutzer erweitert und mehr als 4 Millionen Snapchat+ Abonnenten erreicht haben", sagte CEO Evan Spiegel bei der Bekanntgabe der Q2-Ergebnisse. Er verwies darauf, dass der KI-Chatbot My Ai schon von 150 Millionen Nutzern genutzt wurde.