ZDFneo setzt «Glow Up» im September fort

TV-News

Der Make-up-Wettbewerb mit Riccardo Simonetti startet in die zweite Runde. Gesucht ist „Deutschlands nächster Make-up-Star“.

Das ZDF hat eine zweite Staffel der Make-up-Competitionbestellt, die ab dem 7. September sowohl in der ZDFmediathek (ab 10:00 Uhr) als auch linear bei ZDFneo zu sehen ist. Der Spartensender zeigt die Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr, geplant sind acht Folgen. Moderiert wird das von Warner Bros. International Television Production produzierte Format erneut von Riccardo Simonetti, der über die neuen Folgen sagt: „In der ersten Staffel haben unsere MUAs die Messlatte dafür Make-up mit einer Message zu versehen sehr hoch gelegt und ich war mir nicht sicher, wie man das noch übertreffen können wird. Aber unsere diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten haben sich wirklich ins Zeug gelegt und waren jede Woche mein Highlight. Sie haben so viel Emotion in ihre Looks gesteckt und das hat mich zutiefst beeindruckt. Vor allem, weil sie so viele gesellschaftliche Themen verarbeitet und auf künstlerische Weise aufgegriffen haben.“In «Glow Up» müssen etablierte Make-up-Artists (MUAs) in jeder Folge Aufgaben absolvieren, die Nervenstärke und schnelles und präzises Arbeiten erfordern. In der zweiten Challenge einer Folge wird den Teilnehmenden eine kreative Aufgabe gestellt, in der sie sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen und mitunter selbst schminken müssen. Die mit Loni Baur und Armin Morbach besetzte Jury bewertet die Kreationen und erstaunlichen Verwandlungen der Make-up-Talente. Dabei werden die beiden in jeder Folge durch verschiedene Gast-Jurore mit Make-up-Expertise unterstützt. Jene zwei Make-up-Artists, die nach den beiden Challenges die Jury am wenigsten begeistern konnten, müssen im "Face Off" gegeneinander antreten. Aufgabe ist es hier, innerhalb von kürzester Zeit handwerkliche Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wer verliert, geht. Das Finale bestreiten in der achten Folge die besten drei Teilnehmenden. In der zweiten Staffel werden sich die Finalisten einer neuen Herausforderung stellen und eine eigene Masterclass vor Fachpublikum und der «Glow Up»-Jury umsetzen. Wer gewinnt, erhält 20.000 Euro und einen Vertrag mit Deutschlands größter Make-up-Agentur.Bei den acht einstündigen Folgen fungierte Frederik Rybacki als Producer, René Jamm war als Produzent tätig. Alies Glees war Executive Producer. Simone Barthel und Bjørn Christian Mohr verantworteten die Redaktion seitens des ZDF . Als Autorinnen waren Carla Kaspari und Kathrin Steiner im Einsatz.