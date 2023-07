Neuer Spiegel-Original Podcast befasst sich mit dem «Luca-System»

Vermischtes

Mit dem neuen Podcast-Format beleuchten die Spiegel Autoren den Umbau der Luca-App.

In dem neuen Spiegel-Original-Podcastwird auf die Luca-App und ihre derzeitige Nutzung eingegangen. Diese App wurde während der Corona-Pandemie zur Kontaktverfolgung eingesetzt, die App scheiterte jedoch und ist mittlerweile ein digitaler Bezahldienst, mit dem auch Tische in Restaurants oder Cafés reserviert werden können. Dabei stammt das Geld für diesen Umbau aus teils fragwürdigen Quellen. Die Spiegel-Autoren Jelena Berner, Kiana Lensch und Vinzent Tschipke fassen Recherchen des Nachrichtenmagazins zu diesem Thema zusammen und ergänzen diese um neue Gespräche, etwa mit dem ehemaligen Berliner Bürgermeister Michael Müller und der IT-Expertin Bianca Kastel.Der Podcast umfasst vier Folgen und diese stehen bereits bei Spiegel+ zum Abruf bereit. Überall, wo es Podcasts gibt, erschien am Montag, 24. Juli, die erste Folge sowie an den kommenden drei Montagen jeweils eine weitere.Nach «Putins Krieg im Netz» ist «Ausgecheckt – das Luca-System» der zweite Podcast der Reihe Spiegel Original. Darin werden originäre Spiegel-Recherchen in abgeschlossenen Podcast-Staffeln erzählt, die Hintergründe und Zusammenhänge beleuchten und gleichzeitig Einblicke in die Arbeit des Spiegel geben.