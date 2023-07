TV-News

«Spielzeuge, die die Welt veränderten»: Barbie kommt im August zum History Channel

Finn Licha von 25. Juli 2023, 14:27 Uhr

Der neue «Barbie»-Film startete am 20. Juli in den Kinos. Die neue Doku-Reihe beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Puppe in den 1950er-Jahren.

Die Doku-Reihe «Spielzeuge, die die Welt veränderten» erzählt die Erfolgsgeschichten von Spielzeugen, die ganze Generationen prägten. Passend zum Kinostart des neuen «Barbie»-Films, der weltweit bereits über 350 Millionen US-Dollar eingespielt hat, zeigt eine 40-minütige Folge der vierteiligen ersten Staffel Barbies Entstehungsgeschichte. Die Sendung steht seit vorvergangener Woche bei



Die zweite Folge der ersten Staffel geht genauer darauf ein, wie es dazu kam, dass Harold „Matt“ Matson und das Ehepaar Ruth und Elliot Handler mit ihrem Unternehmen Mattel, die erste Barbie auf den Markt brachten und wie sich die Figur zu einem Verkaufsschlager entwickelte. Daneben werden ebenso die Rivalität und Erfolge der Spielzeughersteller Mattel und Hasbro beleuchtet. Neben Barbie, behandelt die Reihe auch intelligente Knete oder den Flummi. Vor dem Hintergrund wichtiger Ereignisse der amerikanischen Geschichte wie der Großen Depression und dem Vietnamkrieg hatten Visionäre wie Milton Bradley, die Gebrüder Parker, Ruth und Elliot Handler und Merrill Hassenfeld auf ihrem Weg zum Aufbau milliardenschwerer Imperien immer wieder mit Misserfolg und Ruin zu kämpfen.



