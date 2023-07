«King Of Collectibles» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst verlängert das Format für eine zweite Staffel.

Bei Netflix geht die Factual-Dokuweiter. Der Streamingdienst hat die Produktion von neuen Episoden angekündigt. Diese Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen eines führenden Auktionshauses, das sich auf seltene Sammlerstücke spezialisiert hat. Ken Goldin und sein Team haben alles im Griff."Wir sind so AUFGEDRÜCKT zu verkünden, dass SEASON 2 unserer Netflix-Serie 'King of Collectibles: The Goldin Touch' offiziell stattfindet!!!", teilte Ken Goldin auf seinem Instagram-Account mit. "Ein riesiges Dankeschön an Netflix und alle, die Staffel 1 gestreamt haben und wirklich geholfen haben, diese unglaubliche Ankündigung Wirklichkeit werden zu lassen. More to come!"Als Produktionsfirma fungiert die Wheelhouse-Tochter Spoke Studios, die zusammen mit Omaha Productions und Full Day Die Sendung produziert. Die ausführenden Produzenten sind Brent Montgomery, Pam Healey, Will Nothacker, Peyton Manning, Connor Schell, Dave Chamberlain, Ian Sambor, Russ Friedman und Gardner Reed.