«Die Bachelorette» gewinnt an Reichweite, während die Quoten konstant bleiben

Quotennews

Nach dem Allzeittief in der Vorwoche entschieden sich in dieser Woche nun zumindest 100.000 Zuschauer mehr für die Show. Kabel Eins musste sich mit dem Filmprogramm gestern nicht verstecken.



FürJennifer Saro und die Rosenanwärter stand gestern eine Überraschung an. Getarnt als Barkeeper konnte der 27-jährige Marcus die Gruppe bereits beobachten, ehe er dann ebenfalls als Anwärter mit dazu stieß. Der Schauspieler aus Los Angeles ist nun ein weiterer Kandidat, welcher das Herz der Bachelorette erobern möchte. Die Straubingerin hat sich auf Instagram mit ihrem Content über Lifestyle, Mode sowie ihre Rolle als Mutter bereits einen Namen gemacht.In der Vorwoche war man erstmals unter die eine Million-Marke gestürzt und hatte somit einen Allzeittiefstwert eingefahren. Für die 0,97 Millionen Fernsehenden waren nicht mehr als niedrige 4,5 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren stand ein solides Resultat von 10,0 Prozent auf dem Papier. Nach diesem Tiefpunkt erhöhte sich die Reichweite nun gestern zumindest auf 1,07 Millionen Zuschauer. Dennoch blieb der Marktanteil weiterhin bei mauen 4,5 Prozent hängen. Auch in der Zielgruppe war eine Verbesserung auf 0,47 Millionen Umworbene zu erkennen, während die Quote auf 9,9 Prozent sank.Kabel Eins setzte hingegen auf den Fantasyfilmund kam mit 1,06 Millionen Interessenten beinahe an die Reichweite von RTL heran. Für den Sender bedeuteten die 4,5 Prozent Marktanteil ein hohes Resultat. Auch die 0,36 Millionen Werberelevanten sicherten sich herausragende 7,6 Prozent. Es folgte, wofür noch 0,57 Millionen Neugierige auf den Sender blieben. Hier erhöhte man sogar auf 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen weiterhin überzeugende 7,5 Prozent auf dem Papier.