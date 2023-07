SWR findet Sendetermin für «Das große Menschenraten»

TV-News

Das Format ist Anfang September im SWR Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Im Mai hatte die ARD ein neues Format angekündigt, dass für die Mediathek geplant war und als „anarchische Gameshow“ beworben wurde. Nun hat der federführende SWR einen Sendetermin fürgefunden, so der Titel der sechsteiligen Show. Die Premiere erfolgt am 9. September sowohl in der ARD-Mediathek als auch im SWR Fernsehen.Durch das Format, das in Berlin von Space Cabana produziert wurde, führt die neue «Sportschau»-Moderatorin Lea Wagner. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass ein prominent besetztes, dreiköpfiges Panel in mehreren Spielrunden gegeneinander antritt, um echte Menschen aus einem großen Pool an Kandidaten herauszufiltern. In jeder Folge ist Comedian Aurel Mertz mit dabei, der gegen wechselnde Kandidaten antritt.Das Panel ist zudem mit Schauspielerin Nilam Farooq, Podcaster Niklas van Lipzig, YouTuberin Mirella Precek, Ex-Fußball-Profi Felix Kroos, „Elevator Boy“ Tim Schäcker, Moderator Pierre M. Krause, Sängerin Alli Neumann, Comedian Simon Gosejohann, Influencerin Natasha Kimberly, Rapper Eko Fresh und LGBTQIA-Aktivistin Phenix Kühnert.