Fünf Millionen Zuschauer und den Tagessieg für «Aktenzeichen XYUngelöst»

Quotennews

Gegenüber der letzten Ausstrahlung konnte das ZDF die Reichweite ein deutliches Stück erhöhen.



Eine Taxifahrerin wurde während der Fahrt plötzlich von einem Gast mit einem Messer attackiert und kam dabei beinahe ums Leben. Ein Motorradfahrer fand den verbrannten Körper einer Frau im Wald. Eine 27-jährige Mutter mit einem kleinen Sohn verschwand plötzlich spurlos. Diese und andere ungelöste Fälle standen gestern im Fokus von. Moderator Rudi Cerne sowie die Ermittler hofften auf wertvolle Hinweise.Die letzte Folge war Mitte Juni zu sehen gewesen und brachte es bei einem Publikum von 4,74 Millionen Fernsehende auf starke 21,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,82 Millionen Jüngeren wurde eine herausragende Quote von 17,9 Prozent gemessen. Gestern schnitt das Format mit 5,00 Millionen Zuschauern noch etwas besser ab und sicherte sich damit auch den ersten Platz auf der Tagesrangliste. Der Marktanteil sank jedoch etwas auf hohe 20,5 Prozent. Auch 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten den Tagessieg. Hier fiel die Quote mit 17,4 Prozent relativ ähnlich wie zuletzt aus.Das Erste wiederholte den Krimiaus dem Jahr 2011. Hatten bei der Erstausstrahlung 5,26 Millionen Interessenten eingeschalten, so waren es gestern immerhin noch 4,06 Millionen Zuschauer. Mit einem hohen Marktanteil von 16,6 Prozent musste sich das Programm somit ebenfalls nicht verstecken. Anders sah es bei den 0,22 Millionen Jüngeren aus, welche nicht über ein mageres Resultat von 4,6 Prozent hinauskamen.