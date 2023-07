«Barbie» läuft in Großbritannien spitze

Kino-News

Der Film von Greta Gerwig spielte 18,5 Millionen Pfund ein.

Mit Spannung sind die zwei Spielfilme «Barbie» und «Oppenheimer» erwartet worden. Auf den britischen Inseln ist der satirische Blick auf Barbie und Ken mit 18,5 Millionen Pfund Umsatz an den Kinokassen gewürdigt worden.belegte somit die Pole Position, der Spielfilm von Christopher Nolan erreichte, wie Comscore mitteilte, den zweiten Rang.Das Drama, das in drei Stunden die Erfindung der Atombombe und die darauf resultierenden Folgen zeigt, spielte 10,8 Millionen Pfund ein. Laut Comscore vermeldeten Kinoketten wie Vue das beste Wochenende seit vier Jahren. Fürendete der Hype schon schnell: Nur noch 2,8 Millionen Pfund wurden an den Kassen erwirtschaftet.Der Pixar-Streifen kann sich durch die Ferien einigermaßen retten:erreichte am dritten Wochenende weitere 1,4 Millionen Pfund und erwirtschaftete im Vereinten Königreich inzwischen 8,9 Millionen Pfund. Nur 0,68 Millionen Pfund spülte, der insgesamt auf 17,9 Millionen Pfund kam.