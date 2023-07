«American Dad!» geht mit neuen Folgen zurück

US-Fernsehen

Im Vorfeld der San Diego Comic Con kündigte TBS an, dassam Montag, den 4. September um 22:00 Uhr zurückkehrt. In den neuen Episoden der 18. Staffel sind die Stimmen von Seth MacFarlane, Wendy Schaal, Scott Grimes, Rachael MacFarlane, Jeff Fischer, Dee Bradley Baker und Patrick Stewart zu hören, zusammen mit den besonderen Gästen Shaggy, Eliza Coupe, Mark McKinney, Debra Wilson, John Cho, Jane Lynch, Breckin Meyer und vielen anderen.Im Mittelpunkt von «American Dad!» stehen der superpatriotische CIA-Agent Stan Smith (gesprochen von Seth MacFarlane) und die Missgeschicke seiner unkonventionellen Familie in Langley Falls, VA. Stan wendet die gleichen drastischen Maßnahmen, die er in seinem Job bei der CIA anwendet, auch in seinem Privatleben an, wo seine ahnungslose Frau Francine (Wendy Schaal) eine unbeugsame Loyalität an den Tag legt, die sie blind für seine schamlose Arroganz macht. Seine Tochter Hayley (Rachael MacFarlane), eine linke Aktivistin, lässt ihn jedoch nicht so leicht davonkommen und weiß genau, wie sie ihren Vater auf die Palme bringen kann, ganz im Gegensatz zu ihrem dämlichen, wohlmeinenden Ehemann Jeff (Jeff Fischer), der von nichts eine Ahnung hat. Sohn Steve (Scott Grimes) ist ein streberhafter, aber selbstbewusster Junge, der seine Zeit mit Videospielen verbringt und vom anderen Geschlecht besessen ist. Das Kabinett Smith wird durch zwei eher unkonventionelle Mitglieder vervollständigt: Roger (MacFarlane), ein frecher, sarkastischer und regelmäßig unangebrachter Außerirdischer, und Klaus (Dee Bradley Baker), ein aufmerksamkeitsbedürftiger Goldfisch mit dem Gehirn eines deutschen Olympia-Skifahrers.Die animierte Komödie von 20th Television Animation wurde von Seth MacFarlane, Mike Barker und Matt Weitzman entwickelt und wird von Brian Boyle als Co-Showrunner zusammen mit MacFarlane und Weitzman produziert.