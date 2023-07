Pluto TV trommelt für neuen «Teenage Mutant Ninja Turtles»-Film

TV-News

Am 3. August erscheint der Kinofilm «Mutant Mayhem», Pluto TV startet dafür zwei neue Sender rund um die Schildkröten der New Yorker Kanalisation.

Um für den von Paramount Pictures vertriebenen Kinofilmzu werben, wird der ebenfalls von Paramount betriebene, kostenlose Streamingdienst Pluto TV kräftig die Werbetrommel rühren. Der Film startet am 3. August in den deutschen Kinos, Pluto TV wird parallel die neue Programm-Kategorie „Teenage Mutant Ninja Turtles“ einführen.Auf den Sendern „Totally Turtles“ und „Totally Turtles (OV)“ wird die CGI-Serieausgestrahlt, die zwischen 2012 und 2017 auf insgesamt fünf Staffel kam. Auf „Totally Turtles (OV)“ sind die Episoden im englischen Original-Ton zu sehen. Jeden Sonntag präsentiert Pluto TV rund um die Uhr ein Best-of der einzelnen Charaktere Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello. Die gesamten Staffeln können auch als Video on Demand geschaut werden.Die CGI-Serie ist die dritte Zeichentrickserie der «Teenage Mutant Ninja Turtles»-Reihe und wurde von Nickelodeon Animation Studio und LowBar Productions produziert. Bardel Entertainment kümmerte sich um Layout- und CG-Animationsdienste. Die Serie beginnt damit, dass die Turtles zum ersten Mal ihr Zuhause in der Kanalisation verlassen und ihr Ninjutsu-Training einsetzen, um im heutigen New York City gegen Feinde zu kämpfen. Die Charaktere wurden im Original von Jason Biggs als Leonardo, Rob Paulsen als Donatello, Sean Astin als Raphael und Greg Cipes als Michelangelo vertont. Im kommenden Film übernehmen Nicolas Cantu als Leonardo, Brady Noon als Raphael, Micah Abbey als Donatello und Shamon Brown Jr. als Michelangelo die Hauptrollen.