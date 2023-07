Der Freitag weiter fest in ZDF-Hand

Quotennews

Am Abend konnte der Krimi-Wiederholung im Zweiten kein anderes Format das Wasser reichen.

Eine Geschichte, die sich in den letzten Woche stets wiederholt. Das Zweite zeigt am Freitagabend eine Krimi-Wiederholung und gewinnt damit den gesamten Sendetag.mit dem Fall «Im Schatten der Venus» zog in der Primetime starke 4,57 Millionen Zuschauer und 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige an.In Marktanteilen gesprochen, konnte der Krimi aus dem Jahr 2019 damit exzellente 21,1 Prozent am gesamten TV-Markt erzielen, die jüngere Zuschauerschaft belegte gleichermaßen 6,6 Prozent. Wenn auch kein Voll-Format, diebelegte mit 4,02 Millionen Zuschauern den dritten Platz in Sachen Reichweiten-Ranking. Die jüngeren Zuschauer sammelten bei 0,66 Millionen Zuschauern 18,8 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt reichte es zu 19,7 Prozent Marktanteil.Die Primetime im Ersten holte mit2,51 Millionen Gesamtzuschauer, die jüngere Zuschauerschaft konnte 0,2 Millionen Interessierte vermelden. Damit ging die gestrige Ausgabe mit 11,5 und 5,0 Prozent etwas unter.