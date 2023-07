ProSieben Fun wiederholt «Tokyo Vice»

TV-News

Die Erstausstrahlung erfolgte im vergangenen Jahr auf dem eingestellten Amazon-Channel Starzplay.

Bereits am 15. Mai 2022 stellte der Amazon-Channel Starzplay, zum Ende auch Lionsgate+, die Serieonline. Nun strahlt auch der Pay-TV-Sender ProSieben Fun die Serie aus, die dann auch bei Joyn zugänglich ist. Der Start erfolgt am Donnerstag, den 10. August, um 20.55 Uhr. Im Vorfeld der Episode werden weiterhin Erstausstrahlung von «The Flash» laufen.Der Amerikaner Jake Adelstein ist Journalist und träumt von einer Karriere im weit entfernten Japan. Dafür muss der junge Mann in «Tokyo Vice» allerdings einiges auf sich nehmen: Von seinen Kollegen zunächst nicht ernst genommen, arbeitet er hart, um sich deren Respekt zu verdienen. Jake wird zum ersten amerikanischen Kriminalreporter bei einer bekannten japanischen Zeitung und begleitet Polizisten bei ihren Ermittlungen. Dafür setzt er sogar sein Leben aufs Spiel.„Es ist immer problematisch, wenn die Pilotepisode einer Serie, gleichzeitig auch die Beste ist, an der sich der Rest messen lassen muss. Es wäre zudem wünschenswert gewesen noch etwas tiefer in die japanische Kultur und Unterwelt einzutauchen und stattdessen auf einige Nebenhandlungsstränge zu verzichten. Trotz stilistischer und erzählerischer Diskrepanzen schafft es «Tokyo Vice» über seine acht Folgen hinweg allerdings, einen frischen Wind in ein überfüllt wirkendes Genre zu bringen“, urteile Marc Schneider für Quotenmeter . Um 23.20 Uhr, nach «The Orville», beginnt auch die «Hannibal»-Wiederholung.