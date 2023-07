AMC verlängert «The Walking Dead: Dead City»

US-Fernsehen

Auf der San Diego Comic Con wurde die frohe Kunde verkündet. Weitere Informationen lieferte AMC allerdings nicht.

Das Franchise «The Walking Dead» ist noch lange nicht tot. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Freitag berichtete, wird der Ablegereine zweite Staffel bekommen. Das gaben die Produzenten auf der San Diego Comic Con bekannt. In der Serie geht es um Maggie und Negan, die auf der Suche nach Maggies entführtem Sohn nach New York reisen."Das nächste Kapitel des «Walking Dead»-Universums entwickelt sich mit einer großartigen ersten Staffel von «Dead City» und der mit Spannung erwarteten neuen Reise von Fanliebling Daryl Dixon im September weiter", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. Das Branchenblatt „Variety“ zeichnete weiter auf: "Wir können es kaum erwarten, die Fans von Dead City zurück nach Downtown Manhattan zu bringen, um noch mehr Seilrutschen-Action mit Maggie und Negan zu erleben. Und wir freuen uns darauf, Daryl noch vor der Serienpremiere nach Frankreich zu bringen und Notre Dame, den Pont du Gard und andere ikonische Schauplätze in eine apokalyptische Landschaft zu verwandeln, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat".So teasert AMC die neue Serie an: "Daryl wird in Frankreich angespült und kämpft darum herauszufinden, wie und warum er dort gelandet ist. Die Serie folgt seiner Reise durch ein zerbrochenes, aber unzerstörbares Frankreich in der Hoffnung, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Doch die Verbindungen, die er auf seiner Reise knüpft, erschweren seinen endgültigen Plan.