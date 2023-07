Telefonica überarbeitet Moviestar+

International

Der spanische Anbieter relauncht das Angebot bereits zum 1. August. Unter anderem soll jeden Tag eine Filmpremiere laufen.

Movistar stärkt sein Angebot an Unterhaltungs-, Spielfilm- und Sportfernsehen mit dem Relaunch von Movistar Plus+ ab dem 1. August, indem es einen neuen und verstärkten Fernsehdienst anbietet, der den miMovistar-Kunden zur Verfügung stehen wird und auch der nicht Telefonica-Kunden, unabhängig vom Betreiber, im OTT-Modus zugänglich sein wird.Das neue Programm bietet eine große Vielfalt an exklusiven und hochwertigen Inhalten: Spielfilme, Serien, die besten Sportwettkämpfe, Dokumentationen, Unterhaltung wie Animationsfilme und Musik sowie täglich ein Spiel der Liga und der Champions League. Auf diese Weise stärkt der Betreiber sein TV-Angebot mit einem bahnbrechenden Angebot, das verschiedene Inhalte kombiniert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Geschmäckern der Kunden und Haushalte gerecht zu werden und sich als einzigartiges und differenziertes Angebot zu positionieren, indem es Sport mit Fußball als Hauptbezugspunkt, Fiktion mit einer breiten Palette an Filmen und Serien und Unterhaltung mit einer vielfältigen Palette an Programmen und Dokumentationen verbindet.Der lineare Kanal Movistar Plus+ (Dial 7) ist das Herzstück des neuen Fernsehangebots und das Flaggschiff der Plattform, das die wichtigsten Inhalte bündelt. Dazu gehören alle neuen Spielfilme, Sendungen wie «La Resistencia», Musik, Dokumentationen und wichtige Sportereignisse wie NBA, ACB, Tennis und Rugby sowie die Spiele der Movistar Plus+-Liga und Champions League. Auf diesem Flaggschiffkanal der Plattform werden vier originäre Themenkanäle eingerichtet: Filme, Serien, Musik und Dokumentarfilme.Die miMovistar-Kunden, die bereits das MovistarPlus Essential-Paket haben, sehen ihr Programm automatisch verbessert und aktualisiert, wenn sich dieser neue Service verbessert, ohne etwas tun zu müssen, zum gleichen Preis (11 Euro) und mit der Möglichkeit, andere Premium-Pakete mit dem gesamten Fußball oder den besten TV-Filmen zu nutzen. Nicht-Abonnenten bezahlten 14 Euro pro Monat. Auf diese Weise kann das Movistar Plus+-Angebot mit exklusiven Optionen von Movistar wie "Total Futbol" (Fútbol Total), das alle Wettbewerbsspiele enthält; "Total Sports" (Deportes Total), mit allen Spielen und Sportwettbewerben exklusiv; "Total Fiction" (Ficción Total) mit allen thematischen Filmen und Spielfilmen; und der Möglichkeit, Streaming-Anwendungen wie Netflix zu integrieren, ergänzt werden.