«La Maison»: Neue französische Serie kommt

International

Der Streamingdienst von Apple hat schon bald eine neue Serie im Programm.

Apple TV+ kündigt das in einem zeitgenössischen französischen Modehaus angesiedelte Familiendramaan. Die Serie besteht aus zehn einstündigen Episoden und wirft einen Blick hinter die Kulissen der sich ständig wandelnden Modewelt. Sie erzählt von französischer Eleganz und Luxus sowie von dem Leben einflussreicher Familien. Einen Starttermin gibt es noch nicht.In der Serie sind die César-Nominierten Lambert Wilson («De Gaulle») und Amira Casar («Call Me by Your Name») zu sehen sowie die César-Preisträger Carole Bouquet («In Therapie»), Zita Hanrot («Fatima»), Pierre Deladonchamps («Der Fremde am See»), Antoine Reinartz («Anatomie eines Falls»), Anne Consigny («Elle»), Florence Loiret Caille («Büro der Legenden») und der aufstrebende Star Ji-Min Park («Ohne Rückkehr»).High-Fashion trifft auf High-Drama: Ein virales Video mit Stardesigner Vincent LeDu (Lambert Wilson) löst einen Skandal aus und lässt das legendäre Haute-Couture-Haus seiner Familie am seidenen Faden hängen. Vincents einstige Muse Perle Foster (Amira Casar), die immer noch in seinem Schatten steht, verbündet sich mit der visionären Nachwuchsdesignerin Paloma Castel (Zita Hanrot). Zusammen wollen sie das jahrhundertealte Maison LeDu retten und neu gestalten, um so ihren rechtmäßigen Platz sowohl in der LeDu-Familie als auch in der gesamten Modewelt einzunehmen.