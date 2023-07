«Teenage Mutant Ninja Turtles»-Serie landet bei Nickelodeon

US-Fernsehen

Die Fans können die frühere Serie aus dem Jahr 1987 schon bald wieder sehen.

Auf der San Diego Comic-Con sollte eigentlich Werbung für den kommenden Spielfilm «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» gemacht werden, doch in Halle H verkündeten die Macher des Spielfilmes eine freudige Botschaft: Die Originalserie, die zwischen 1987 und 1996 ausgestrahlt wurde, wird noch im Juli bei Nickelodeon und den anhängenden Schwestersendern wie Pluto ausgestrahlt. Das berichtete zunächst „Variety“ exklusiv."Wir haben heute erfahren, dass Nickelodeon und Paramount sich die Rechte für die Ausstrahlung der Original-Zeichentrickserie gesichert haben", sagte Regisseur Kevin Eastman, während die Menge Beifall spendete. "[Es war] der Anfang. Es war das erste Mal, dass diese Figuren mit Stimmen und Bewegungen zum Leben erweckt wurden, und Chuck Lorre hat einen fantastischen Titelsong für uns geschrieben, damals, als er noch nicht Chuck Lorre war. Es ist so fantastisch. Wir sind so aufgeregt, dies anzukündigen, also herzlichen Glückwunsch an uns alle. Wir werden ihn wiedersehen!"Die Serie handelt von vier mutierten Schildkröten, die in der Kanalisation von New York leben. Die vier Turtles werden von dem zur Ratte mutierten Hamato Yoshi, der sich nun Splinter nennt, in der fernöstlichen Kampfkunst Ninjutsu unterrichtet. Splinter übernimmt dabei die Rolle einer Vaterfigur. Den einzigen unverhüllten Kontakt zur Oberfläche haben die fünf mit einer Fernsehreporterin namens April O’Neil, später auch mit deren Kollegin Irma und einem Mann namens Casey Jones. Die vier Schildkröten ernähren sich am liebsten von Pizza.