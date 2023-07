Podstars

Jede Woche veröffentlicht OMR einen neuen Einblick in das kuriose Geschäftsleben der Samwer-Brüder.

Drei Brüder aus Köln verändern seit Ende der 1990er-Jahre die deutsche Internetlandschaft durch zahlreiche erfolgreiche Projekte und Unternehmen. Marc, Oliver und Alexander Samwer werden oft auch als "Paten des Internets" bezeichnet, denn so gut wie jeder kennt Firmen, die von ihnen gegründet wurden.Die deutsche Start-up-Szene wurde nachhaltig von den Samwer-Brüdern geprägt und Berlin wurde vorrangig durch sie in Deutschland und Europa zum Zentrum für Start-ups aller Art. Ihr Vermögen wird auf eine Höhe von zirka 2,2 Milliarden Euro geschätzt, darunter befinden sich Immobilienwerte von mindestens 150 Millionen Euro allein im Raum Berlin. Mit dem Beteiligungsunternehmen Rocket Internet SE halten sie Anteile an unterschiedlichen Firmen. Zu den bekanntesten Unternehmen, die durch die drei Investoren groß geworden sind, zählen unter anderem Zalando, eDarling, Westwing und Home24.Im Podcast «OMR Rabbit Hole: Die Samwer Story» wird die Geschichte der Samwer Brüder von ihren Anfängen im Internet über ihren Aufstieg in der Start-up-Welt und ihr Mitwirken an der gesamten Entwicklung der Start-up-Szene in Berlin erzählt. Durch die große Bedeutung, die die Unternehmer für diesen Bereich hatten und noch immer haben, erfährt man im Podcast auch viele interessante Fakten über die deutsche Start-up-Geschichte der letzten 20 Jahre.Der OMR-Redakteur und Podcast-Host Florian Rinke entwirrt in «OMR Rabbit Hole: Die Samwer Story» das komplexe Firmennetzwerk und die Unternehmensbeteiligungen, welche die drei Brüder zum Erfolg geführt haben. Er hat dafür mit Mitarbeitern, Konkurrenten und Personen, die die Samwers auf Ihrem Weg begleitet haben, gesprochen und sich eingehend mit den Verbindungen der verschiedenen Firmen beschäftigt.Die einzelnen Folgen des Podcasts beschäftigen sich mit Erfolgsetappen und Firmengründungen und zeigen auf, wie die drei Brüder Geschäftsmodelle kopiert und selbst entwickelt haben. Von den Anfängen durch die Gründung von Alando und StudiVz über den Launch von Citydeal, dem deutschen Pendant zu Groupon, über den direkten Konkurrenzkampf mit Airbnb geht der Podcast in die Tiefe und zeigt nicht nur die Licht-, sondern auch die Schattenseiten des Internet-Imperiums Rocket Internet.Die ersten beiden Folgen des Podcasts «OMR Rabbit Hole: Die Samwer Story» erschienen Ende Juni, seitdem wird wöchentlich am Montag eine neue Folge veröffentlicht, die sich mit einem der Erfolgsprojekte der Brüder beschäftigt. Die einzelnen Folgen sind zwischen 30 und 60 Minuten lang und überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.