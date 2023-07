HGTV ordert «The Flipping El Moussas»

US-Fernsehen

Die neue 14-teilige Staffel soll Anfang 2024 auf Sendung gehen.

HGTV hat eine zweite Staffel seiner beliebten Doku-Seriemit dem Immobilien-Powerpaar Tarek El Moussa und Heather Rae El Moussa in Auftrag gegeben und die Serie auf 14 einstündige Episoden aufgestockt. In der neuen Staffel muss sich das Paar unerwarteten Herausforderungen stellen, sowohl beruflich als auch privat, wie der Geburt eines Babys und dem starken Gegenwind auf dem turbulenten südkalifornischen Immobilienmarkt. Trotz alledem nimmt sich die neue fünfköpfige Familie Zeit für lustige Familienfeiern, während das Paar seine Arbeitsbeziehung in einer unberechenbaren Wirtschaft festigt."In der neuen Staffel werden Tarek und Heather Rae Risiken auf dem südkalifornischen Wohnungsmarkt eingehen und sich an das Leben mit einem Neugeborenen anpassen", so Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Sie werden mehr zu jonglieren haben als je zuvor und ihre Millionen von treuen Fans, die ihre Reise von Anfang an verfolgt haben, mit auf die Reise nehmen."«The Flipping El Moussas» wird von DIGA Studios in Zusammenarbeit mit Homemade Productions, Inc. produziert. Die Premiere der neuen Staffel ist für Anfang 2024 geplant.