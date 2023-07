Buchclub

Das kleine Buch ist eine Geschichte über die Eigenheiten des Menschen.

Maria Ernestams Kurzroman "Der Klopapierkönig" befasst sich mit den Eitelkeiten sowie den besonderen Eigenheiten der Menschheit. Die mentale Verfassung des Protagonisten sowie dessen rasche Veränderung wird hierbei etwas genauer betrachtet. Auch völlig unerwartete Wendungen werden mit Witz und Charme eindrücklich dargestellt.Der Roman der schwedischen Autorin dreht sich vorwiegend um den Protagonisten Ejnar Svenson. Dieser schlägt sich als fleißig arbeitender und unauffälliger Beamter wacker durchs Leben. Sein Alltag in einer kleinen schwedischen Gemeinde ändert sich allerdings abrupt, als er plötzlich zum "Klopapierkönig von Schweden" gekürt wird. Dieser Titel wird ihm aufgrund eines skurrilen Fehlers zuteil. Svenson bestellt nämlich völlig unabsichtlich eine horrende Menge an Toilettenpapier. Diese zunächst etwas unangenehme Tatsache nutzt der geistreiche Bürgermeister der kleinen Gemeinde rasch für nützliche Zwecke und baut ein regelrechtes Klopapierimperium auf.Dieses soll sich speziell an die Hamsterkäufer in der näheren Umgebung richten. Die ungewöhnliche Geschäftsidee geht glücklicherweise voll und ganz auf. Die Abnahme ist schließlich auch außerhalb seines Dorfes beträchtlich und es lassen sich rasch unerwartete Gewinne erzielen. Der Erfolg führt auch bei Svenson zu Veränderungen. Aus dem zunächst eher schüchternen Beamten soll nach und nach ein selbstbewusster Mann mit einem gewissen Heldenfaktor für die Bevölkerung werden. Ejnar Svenson muss sich zunächst in seine neue Rolle einfinden, gewöhnt sich allerdings deutlich schneller an den Ruhm als gedacht.Dies äußert sich in seinem gesamten Wesen und in seinen Handlungen. Doch auch die größte Menge an Klopapier neigt sich irgendwann dem Ende zu und Svenson wird nach und nach nervöser. Die Angst, den erst kürzlich errungenen Ruhm sowie den besonderen Titel "Klopapierkönig" wieder zu verlieren, macht ihm immer mehr zu schaffen. Die eigene Eitelkeit kommt ihm hierbei merklich in die Quere."Der Klopapierkönig" bietet einen interessanten Einblick in die menschliche Psyche und beschreibt die unterschiedlichen Handlungsweisen in Ausnahmesituationen. Wie sich der Mensch in unerwarteten Erfolgsmomenten verändern kann, wird hierbei auf besonders anschauliche und spannende Art und Weise zu Papier gebracht.