RTLZWEI will mehr von «B:REAL»

TV-News

Der Privatsender hat wohl 100 Folgen der Reality-Soap bestellt. Das Format soll noch in diesem Herbst fortgesetzt werden.

RTLZWEI hat eine lange Odyssee hinter sich, um im Nachmittagsprogramm einen Treffer zu landen. Kaum etwas blieb unversucht, erfolgreich war im Prinzip nichts. In diesem Jahr mussten allein zwei Formate, «Music Drive In» und «Die Holiday-Crew», den Sendeplatz um 17:00 Uhr vorzeitig räumen. Immerhin hielt die Produktion von UFA Show & Factual «Von Hecke zu Hecke» ihre dreiwöchige Testphase bis zum Ende durch und fuhr nach einem stotternden Start sehr gute Marktanteile in der Zielgruppe ein.Auch die Reality-Doku-Soapholte gute Werte bei den 14- bis 49-Jährigen und verhalf dadurch auch dem Lead-out «Köln 50667» und «Berlin – Tag & Nacht» zu mehr Stabilität. Zwar schalteten die 15 Folgen im Schnitt nur 0,13 Millionen Zuschauer ein, was einem enttäuschenden Marktanteil von 1,3 Prozent entsprach, beim jungen Publikum lief es aber mit 4,5 Prozent sehr gut – vor allem auch, weil die Performance sehr konstant war. Für die federführende Produktionsfirma filmpool entertainment bedeutet dies nun weitere gute Nachrichten, denn wie der Branchendienst ‚DWDL‘ berichtet, hat RTLZWEI weitere 100 Folgen von «B:REAL» geordert.„Die Resonanz auf unsere Reality-Daily-Soap «B:Real – Echte Promis, echtes Leben» hat uns linear wie digital sehr erfreut. RTLZWEI beauftragt deshalb 100 neue Folgen des Formates bei der ausführenden Produktionsfirma filmpool entertainment GmbH", wird ein Sendersprecher in dem Bericht zitiert. Der Drehstart für die neuen Folgen soll in wenigen Wochen erfolgen, die Ausstrahlung sei für den Herbst geplant.Bis es soweit ist, wiederholt RTLZWEI die Episoden aus dem Juni am späten Mittwochabend in Doppelfolgen. Los geht es am 2. August um 22:20 Uhr im Anschluss an die Doku-Soaps von Daniela Katzenberger und Harald Glööckler. In der 15-teiligen ersten Staffel lebten zahlreiche Realitystars in einer Wohngemeinschaft in Berlin zusammen. Mit dabei waren Kader Loth und ihr Ehemann Isi, Xenia Prinzessin von Sachsen, Eric Sindermann und seine On-Off-Beziehung Sanja Alena, Melody Haase, Arielle Rippegather, Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn und Gino Bormann.