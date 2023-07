VOD-Charts

«The Rookie» dominiert in dieser Woche die Streamingcharts. Der Erfolg fußt auf mehreren Säulen.

Die 29. Kalenderwoche des Jahres 2023 bot einige Neuankömmlinge und altbewährte Streamingtitel. Mehrere Serien kehrten mit neuen Staffeln ins Portfolio ihrer Streamingdienste zurück, im Falle vonsorgte dies sogar für gleich zwei Top10-Serien dieser Franchise. Mit 1,79 Millionen Abrufen belegte der Spin-offden zehnten Rang. Die Mutterserie, deren erster Teil der dritten Staffel Ende Juni erschienen ist, reihte sich mit 1,91 Millionen Klicks auf Platz neun ein.Ebenfalls eine neue Staffel präsentierte Netflix von, die am 20. Juli erschien. Die Vorfreude darauf war offenbar so groß, dass die Drama-Serie im Laufe der Woche auch mit alten Folgen punkten konnte und die Reichweite auf 2,02 Millionen trieb. Etwas überraschend zählte auch der Netflix-Hitlaut den Marktforschern von Goldmedia in den vergangenen sieben Tagen zu den zehn erfolgreichsten Titeln. Zwischen dem 14. und 20. Juli ist die spanische Reihe 2,06 Millionen angesteuert worden.Dauergast der letzten Wochen und auch diesmal wieder mit dabei war die bei Disney+ und Joyn verfügbare Krankenhaus-Serie. Mit 2,09 Millionen Views durfte sich der Serien-Klassiker über Rang sechs freuen. Wir bleiben bei Disney+, wo inzwischen fünf Folgen der Marvel-Serieabrufbar sind. Die mit Superstar Samuel L. Jackson besetzte Serie kam auf 2,17 Millionen Abrufe und lag damit gleich auf mitPlatz drei ging an das Teenie-Drama, das derzeit bei Netflix zu Ende gebracht wird. Die im März begonnene siebte und finale Staffel neigt sich dem Ende entgegen, was offenbar die Fans auf den Plan ruft. Es wurden 2,48 Millionen Aufrufe gemessen. Seit rund zwei Wochen ist beim kalifornischen roten N auch die Fortsetzung vonverfügbar. Der zweite Teil der ersten Staffel erscheint Anfang August, die ersten fünf Episoden sowie die erste Staffel sorgten für 3,42 Millionen Streams. Damit liegt die Anwaltsserie dennoch deutlich hinter dem Erstplatzierten, der sich über 6,54 Millionen Abrufe freuen durfte. Das liegt zum einen an der Verfügbarkeit der vierten Staffel bei Netflix seit Anfang Juli, und zum zweiten an der Ausspielung der neuesten sechsten Staffel bei Sky über den Streamingdienst WOW beziehungsweise Sky Go.