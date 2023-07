NBC präsentiert neues «B1G College»-Team

US-Fernsehen

Die neue Übertragung am Samstagabend wird von gleich fünf Moderatoren begleitet.

Um die Atmosphäre und das Spektakel auf dem Campus einzufangen, wird die Sendungwöchentlich von NBC Sports ausgestrahlt. Am 2. September empfängt Penn State West Virginia zur Premiere von «B1G Saturday Night» auf NBC und Peacock , die Berichterstattung beginnt um 19 Uhr mit «B1G College Countdown». Moderatorin Maria Taylor, die Analysten Matt Cassel, Joshua Perry und Michael Robinson sowie Co-Moderator Ahmed Fareed werden «B1G College Countdown» moderierenJede Woche wird B1G College Countdown die einzigartige Atmosphäre des College-Footballs am Spieltag einfangen, indem es vor dem Spiel und in der Halbzeitpause vom Schauplatz des wichtigsten Spiels der Woche berichtet - 11 Big Ten-Spiele und zwei Notre Dame-Spiele. Darüber hinaus wird das Programm während der gesamten Saison die meisten Nachmittagsspiele im College-Football kommentieren."Die Atmosphäre im College-Football ist mit nichts im Sport vergleichbar und deshalb werden wir jede Woche mit «B1G College Countdown» auf dem Campus sein", sagte Sam Flood, Executive Producer, NBC Sports. "Matt, Joshua und Michael kommen aus drei der berühmtesten Programme und lebendigsten Szenen im College-Football - USC, Ohio State und Penn State, respektive. Ahmed ist in den Big Ten aufgewachsen und hat eine große Leidenschaft für diesen Sport und seine Fans. Als Moderatorin der NFL-Rekordshow und als College-Sportlerin mit zwei Sportarten ist Maria die perfekte Wahl für die Leitung dieser neuen Samstagabend-Tradition.“