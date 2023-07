1,10 Millionen Menschen sehen Start der WM

Quotennews

Claus Lufen, Nia Künzer und Thomas Broich meldeten sich aus Hamburg, um die Rahmenhandlung der neunten FIFA-Fußballweltmeisterschaft zu präsentieren.

Einen Tag vor der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen kam die traurige Nachricht: Nach dem Turnier in Australien und Neuseeland hängt Nia Künzer ihren Experten-Job an den Nagel. Am Donnerstag meldeten sich die ehemalige Nationalspielerin gemeinsam mit Claus Lufen aus Hamburg, um den Start der FIFA-Fußballweltmeisterschaft zu feiern. Los ging es mit den Vorberichten inklusive Eröffnungsfeier, die auf 0,77 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und 15,9 Prozent Marktanteil kam. 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige nahmen sich am frühen Morgen dafür Zeit, dafür sprang starke 18,3 Prozent hinaus.Neuseeland gegen Norwegen (1:0) war die erste Partie, die angepfiffen wurde. 1,10 Millionen Menschen lauschten ab 9:00 Uhr der Stimme von Christina Graf, die sich im Stadion in Auckland befand. Das Spiel erreichte einen Marktanteil von starken 22,9 Prozent. 0,23 Millionen junge Menschen waren dabei und verhalfen der blauen Eins zu 24,1 Prozent. Ab 12.00 Uhr traten die Australierinnen gegen die Irländerinnen (1:0) an, das Match wollten 1,13 Millionen Menschen sehen. Die Übertragung aus Sydney verbuchte einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden dieses Mal 0,18 Millionen gemessen, die Fernsehstation freute sich über 16,1 Prozent.Michael Antwerpers meldete sich mit der Übertragung der 18. Tour de France-Etappe aus Bourg-en-Bresse, die der Däne Kasper Asgreen gewann. Die über dreistündige Live-Sendung erzielte eine Reichweite von 1,01 Millionen Zusehenden und 11,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,16 Millionen verbucht, die für 10,8 Prozent Marktanteil standen. Die Tour ist schon fast entschieden, Jonas Vingegaard führt derzeit deutlich.