Disney+ verwässert Kino-Branche

Vermischtes

Man habe dem Publikum zu viele Inhalte für wenig Geld geboten, sagte Disney-Chef Bob Iger.

Disney-CEO Bob Iger führt die Produktionssteigerung des Studios für Disney+ als einen Grund für "einige Enttäuschungen" in letzter Zeit an. In einem Gespräch mit David Faber von CNBC auf der Sun Valley Conference räumte Iger ein, dass das Studio die Erwartungen des Publikums mit dem großen Angebot an Streaming-Inhalten übertroffen habe. Die negativen Auswirkungen davon waren kommerzielle Enttäuschungen in den Kinos, sei es «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», der weltweit nicht einmal 500 Millionen Dollar einspielte, oder die enttäuschenden Eröffnungen der Sommer-Blockbuster «Elemental» und «Indiana Jones und das Rad des Schicksals»."Es hat einige Enttäuschungen gegeben. Wir hätten uns gewünscht, dass einige unserer jüngeren Veröffentlichungen besser gelaufen wären", sagte Iger. "Ich denke aber, dass wir in unserem Eifer, unsere Inhalte deutlich zu erweitern, um vor allem unsere Streaming-Angebote zu bedienen, unsere Mitarbeiter weit über das hinaus belastet haben – was ihre Zeit und ihren Fokus angeht – weit über das hinaus, was sie bisher hatten.""Marvel ist ein großartiges Beispiel dafür", fügte Iger hinzu. "Sie waren nicht in nennenswertem Umfang im TV-Geschäft tätig. Sie haben nicht nur ihre Filmproduktion erhöht, sondern auch eine Reihe von Fernsehserien produziert, was, offen gesagt, den Fokus und die Aufmerksamkeit verwässert hat. Ich glaube, das ist mehr als alles andere die Ursache.“ In Bezug auf das schlechte Abschneiden von Pixars «Elemental» an den Kinokassen verwies Iger auf die Entscheidung des Studios, während der Pandemie drei Pixar-Filme hintereinander auf Disney+ zu zeigen."Es gab drei Pixar-Veröffentlichungen in Folge, die direkt ins Streaming gingen, hauptsächlich wegen Ccovid", sagte Iger. "Und ich glaube, das hat beim Publikum die Erwartung geweckt, dass sie irgendwann im Streaming verfügbar sein werden, und zwar wahrscheinlich schnell, und es gab keine Dringlichkeit. Und dann denke ich, dass es einige, ich denke, Sie müssen zustimmen, dass es auch einige kreative Fehlschläge gab."