«Star Wars: Young Jedi Adventures» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Disney+ wird weitere sechs neue Folgen ausstrahlen.

Disney+, Disney Junior und Lucasfilm kündigen an, dassmit sechs neuen Episoden fortgesetzt wird. Die neuen Episoden werden ab dem 2. August 2023 auf Disney+ und Disney Junior zu sehen sein, weitere Episoden werden im Laufe des Jahres folgen. Insgesamt wird die erste Runde von «Star Wars: Young Jedi Adventures» 25 Episoden umfassen.Die Animationsserie startet zur Zeit der Hohen Republik und begleitet Jedi-Jünglinge, die die Wege der Macht studieren und wertvolle Fähigkeiten erlernen, um Jedi zu werden. Die Serie wurde kürzlich für den Television Critics Association Award 2023 nominiert und erhielt ein Common Sense Seal von Common Sense Media, das herausragende Medien auszeichnet, die Familien gemeinsam genießen können.In den ersten sieben Episoden der Serie, die am 4. Mai Premiere hatten, lernten die Younglings Meister Yoda und Meisterin Zia im Jedi-Tempel auf Tenoo kennen, trafen den Piloten und Freund Nash Durango und gerieten mit dem Piraten Taborr Val Dorn aneinander. Die sechs neuen Episoden werden die Younglings dabei begleiten, ihre Machtfähigkeiten zu verbessern und Abenteuer in der ganzen Galaxis zu erleben."Wir sind begeistert zu sehen, wie sich eine ganz neue Generation durch «Young Jedi Adventures» in die Star Wars Galaxie verliebt", sagt James Waugh, Executive Producer der Serie und Senior Vice President, Franchise Content & Strategy bei Lucasfilm. "Wir hoffen, dass wir mit diesen neuen Episoden weiterhin die Jüngsten, die Jedi-Padawane und die Fans aller Altersgruppen, die sich selbst zur #NubsNation erklärt haben, begeistern können."