Rad, Leichtathletik und Triathlon: Der Samstag im Ersten war abwechslungsreich befüllt

Für Sportfans bot sich gestern im Ersten einiges zur Auswahl. Am besten Schnitt hier jedoch die inzwischen 14. Etappe der Tour de France ab.



Der gestrige Samstag war im Ersten mit allerlei unterschiedlichem Sportprogramm gefüllt. Los ging es ab 14.30 Uhr mit der 14. Etappe der Tour de France zwischen Annemassse und Morzine Les Portes du Soleil. 1,64 Millionen Fernsehende interessierten sich für das Radrennen, so dass ein hoher Marktanteil von 15,1 Prozent verbucht wurde. Bei den 0,26 Millionen Jüngeren wurde zudem eine herausragende Quote von1 4,9 Prozent eingefahren.Ab 18.00 Uhr standen schließlich die Para Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Hier waren unter anderem das Rollstuhlfahren der Damen und der Weitsprung der Herren zu sehen. Hierfür blieben noch 1,38 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen, was für einen soliden Marktanteil von 11,4 Prozent reichte. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten mit 7,4 Prozent Marktanteil knapp unter dem Senderschnitt.Ab 18.30 Uhr wurde schließlich zu den Triathlon-Weltmeisterschaften nach Hamburg geschaltet. Am Vortag hatten sich die Athleten über die Halbfinals und Hoffnungsläufe für die gestrigen Finals qualifiziert. Die finalen Wettkämpfe wollten sich 1,24 Millionen Sportbegeisterte nicht entgehen lassen, was noch für akzeptable 8,8 Prozent Marktanteil reichte. In der jüngeren Gruppe waren 0,16 Millionen Neugierige mit von der Partie. Dies führte zu einem passablen Resultat von 7,4 Prozent.