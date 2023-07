«House of the Dragon» darf fortgesetzt werden

International

Der Streik der SAG-AFTRA betrifft nicht die HBO-Produktion.

Die HBO-Seriekann trotz des Streiks der SAG-AFTRA-Schauspieler in Großbritannien weitergedreht werden. Während die US-Schauspielergewerkschaft am Donnerstag einen Streik ankündigte, weil sie nicht in der Lage war, einen neuen Vertrag mit der AMPTP abzuschließen, bestätigten Quellen, dass die Produktion der zweiten Staffel des «Game of Thrones»-Prequels wie geplant fortgesetzt werden soll.Die Besetzung der HBO-Serie besteht hauptsächlich aus britischen Schauspielern, die im Rahmen von Verträgen arbeiten, die von der lokalen Gewerkschaft Equity geregelt werden. Daher kann die Serie technisch gesehen weitergedreht werden, da Equity-Mitglieder rechtlich gesehen nicht aus Solidarität mit der US-amerikanischen Gewerkschaft streiken dürfen. Equity teilte seinen 47.000 Mitgliedern am Donnerstag, kurz bevor der Streik von der SAG-AFTRA offiziell ausgerufen wurde, die Streikrichtlinien für Schauspieler mit, in denen es heißt "Equity U.K. wird die SAG-AFTRA und ihre Mitglieder mit allen rechtmäßigen Mitteln unterstützen.""Ein Künstler, der sich dem Streik anschließt (oder sich weigert, eine Streikpostenkette zu überqueren), hat in Großbritannien keinen Schutz vor einer Entlassung oder einer Klage wegen Vertragsbruchs durch den Produzenten oder den Engagierten. Wenn Equity jemanden dazu ermutigt, sich dem Streik anzuschließen oder eine Streikpostenkette nicht zu überqueren, handelt sie selbst rechtswidrig und kann daher für Schadenersatz oder eine einstweilige Verfügung haftbar gemacht werden", so Equity in ihrem Leitfaden für Mitglieder.