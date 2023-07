«Black Mirror» ist beim US-Publikum beliebt

US-Quoten

Die Fernsehserie «S.W.A.T.» verdrängt den zweiten «Avatar»-Teil auf den dritten Platz.

steht nach dem Debüt der sechsten Staffel an der Spitze der Streaming-Top10-Charts von Nielsen. Nach der Premiere am 15. Juni erreichte die Serie im Zeitraum vom 12. bis 18. Juni fast 1,4 Milliarden Sehminuten. Damit verdrängte sie den bisherigen Spitzenreiter, der nach einer beeindruckenden Eröffnungswoche auf dem Streamingmarkt mit fast 1,1 Milliarden Sehminuten auf den dritten Platz fiel.Die James-Cameron-Fortsetzung ist seit dem 7. Juni bei Max und Disney+ verfügbar und wurde in den ersten fünf Tagen 1,9 Milliarden Minuten angesehen. Damit übertraf der Film zwar nicht die bisherige Rekordzahl, aber immer noch den Netflix-Film «Extraction 2», der in den ersten fünf Tagen seiner Verfügbarkeit 1,02 Milliarden Minuten gesehen wurde. Der Film, der auf dem vierten Platz der Gesamtwertung landete, feierte seine Premiere auf dem Streamingdienst am 13. Juni.belegte den zweiten Platz in der Gesamtliste für Hulu, Netflix und Paramount+ mit 1,2 Milliarden Zuschauerminuten - womit der Rekord von einer Milliarde Zuschauerminuten pro Woche auf vier Wochen angehoben wurde – und belegte den ersten Platz in der Liste der erworbenen Programme mit einem Vorsprung von 500 Millionen Zuschauerminuten vor «NCIS». Ein weiteres Programm, das sowohl auf Netflix als auch auf Paramount+ zum Streaming verfügbar ist, landete in der Gesamtliste der Streaming-Programme auf Platz sieben.