ITV hat den Pokertisch um All3Media verlassen

Wirtschaft

Das britische Unternehmen möchte die Produktionsfirma nicht mehr übernehmen.

Einen Monat nach der Ankündigung, die mögliche Übernahme des «Fleabag»- und «The Traitors»-Produzenten All3Media zu prüfen, verfolgt der britische Fernsehsender ITV dieses Unterfangen nicht mehr aktiv. In einer Mitteilung an die Londoner Börse vom Freitag teilte der «Love Island»-Sender mit: "Im Anschluss an seine Ankündigung vom 16. Juni 2023 bestätigt ITV plc, dass es die mögliche Übernahme von All3Media weiterhin beobachtet, aber nicht mehr aktiv prüft. ITV plc bewertet alle potenziell wertsteigernden M&A-Möglichkeiten anhand seiner strengen finanziellen Kriterien und seines disziplinierten Kapitalallokationsrahmens."Die Interessensbekundung von ITV im Juni, in der es hieß, dass das Unternehmen "aktiv die mögliche Übernahme von All3Media prüft", wurde mit dem Vorbehalt versehen, dass "es keine Gewissheit darüber gibt, ob eine Transaktion stattfinden wird, noch über die Bedingungen einer solchen Transaktion. Eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen".Der in London ansässige Fernsehproduzent All3Media ist für Serien wie «Gogglebox», «Call the Midwife» und das von Jamie Dornan geführte Drama «The Tourist» verantwortlich. In Deutschland besitzt man unter anderem die Produktionsfirma filmpool. Das Unternehmen war von den Eigentümern Liberty Global und Warner Bros. Discovery zum Verkauf angeboten worden.