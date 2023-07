Rundschau

RTL überrascht mit der Legende eines Heavy-Metal-Festivals und aus Frankreich bekommt man Werbefernsehen geliefert.

«Legend of Wacken» (seit 7. Juli bei RTL+)

«The Horror of Dolores Roach» (seit 7. Juli bei Amazon)

«Tour de France: Im Hauptfeld» (seit 8. Juni bei Netflix)

«Project Greenlight» (seit 13. Juli bei Max)

«Last Call» (seit 9. Juli bei HBO)

Durch einen Stromschlag fällt Wacken-Mitbegründer Holger Hübner während des Festivals ins Koma. Sein Partner Thomas Jensen soll ihn über persönliche und emotionale Ansprache wieder ins Bewusstsein zurückholen. Und so erzählt Thomas am Krankenbett die Geschichte ihrer anfangs naiven, mitunter kuriosen, doch stets couragierten und letztlich unfassbar erfolgreichen Zusammenarbeit und der Gründung des legendären Wacken Open Airs. Im Rückblick wird jedoch klar: Die beiden haben nie geklärt, wo das Geschäft endet und die Freundschaft beginnt. Eine witzige, absurde, aber auch rührende Heavy-Metal-Zeitreise, die den Bogen spannt vom drögen Dorfleben der 1980er-Jahre bis zum starbesetzten Mega-Event von heute – kurzer Abstecher in die Hölle inklusive.«The Horror of Dolores Roach», basierend auf der gleichnamigen erfolgreichen Spotify-Podcast-Serie, ist eine zeitgenössische, von Sweeney Todd inspirierte urbane Legende über Liebe, Verrat, Gras, Kannibalismus und das Überleben des Stärkeren. Dolores Roach (Justina Machado) wird nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in das gentrifizierte Washington Heights zurück. Sie trifft sich wieder mit einem alten Kifferfreund, Luis (Alejandro Hernandez), der sie als Masseurin im Keller seines Empanada-Ladens leben und arbeiten lässt. Als das Versprechen ihrer neu gewonnenen Stabilität schnell in Gefahr gerät, wird „Magic Hands“ Dolores zu schockierenden Extremen getrieben, um zu überleben.Ob Tränen oder Triumph – diese Serie begleitet mehrere Teams im Jahr 2022 bei der Austragung des anspruchsvollsten Radrennens der Welt.Diese Neuauflage der von der Kritik gefeierten Originalserie von Miramax Television und HBO konzentriert sich auf die nächste Generation von talentierten Filmemacherinnen, die die Chance erhalten, einen Spielfilm zu drehen. Die ausführende Produzentin Issa Rae sowie Kumail Nanjiani und Gina Prince-Bythewood fungieren während der gesamten Staffel als Mentoren.In den 1990er Jahren, als die Hassverbrechen zunahmen und die AIDS-Krise eskalierte, machte ein Serienmörder Jagd auf die schwulen Männer von New York City. Die vierteilige HBO-Original-Dokumentarserie «Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York» taucht in die tief verwurzelten Vorurteile des Strafjustizsystems ein und beleuchtet, wie die LGBTQ+-Gemeinschaft für die Aufklärung der Morde und eine faire Behandlung queerer Verbrechensopfer kämpfte.