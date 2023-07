SAG-AFTRA gibt Streikregeln bekannt

Vermischtes

Keine Premieren, Preisverleihungen, Social Media Promo, FYC-Events und mehr.

SAG-AFTRA, die Gewerkschaft der Hollywood-Schauspieler, hat sich offiziell dem Streik der Autoren gegen die Film- und Fernsehgesellschaften angeschlossen und damit die erste doppelte Arbeitsniederlegung in der Unterhaltungsindustrie seit 63 Jahren ausgelöst. Sobald der Streik, der am Donnerstag um Mitternacht begann und am Freitagmorgen mit Streikposten fortgesetzt wird, in Kraft tritt, müssen die Zehntausenden von Film- und Fernsehschauspielern, die der SAG angehören, alle Arbeiten einstellen, die unter ihren Gewerkschaftsvertrag fallen.Film- und Fernsehproduktionen werden stillgelegt, aber die Arbeitsniederlegung hat Auswirkungen, die über die Schauspieler hinausgehen, die zum Drehort gehen. Den Richtlinien zufolge dürfen SAG-AFTRA-Mitglieder während des Streiks keine Premieren besuchen, keine Interviews für abgeschlossene Arbeiten geben, nicht zu Preisverleihungen gehen, keine Filmfestivals besuchen und nicht einmal in den sozialen Medien für ihre Projekte werben. Sie dürfen auch nicht an Kongressen wie der Comic-Con oder der 90er Con teilnehmen, um für frühere oder aktuelle Arbeiten zu werben, die unter einem SAG-AFTRA-Vertrag entstanden sind."Wir werden von einem sehr gierigen Unternehmen zum Opfer gemacht", sagte SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Irgendwann muss man sagen: 'Nein, das machen wir nicht mehr mit.‘" Die SAG-AFTRA kämpft für höhere Löhne, höhere Restzahlungen und Schutzmaßnahmen bei der Nutzung künstlicher Intelligenz. Die Writers Guild of America befindet sich bereits auf den Streikposten, was erst das zweite Mal in der Geschichte Hollywoods ist, dass Schauspieler und Autoren gleichzeitig streiken. Die WGA, die sich seit dem 2. Mai im Streik befindet, hat inzwischen einige ihrer Regeln für die Pressefreiheit ihrer Mitglieder gelockert.