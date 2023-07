RTL Passion zeigt «Temptation Island US»

TV-News

Für Nicht-Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ gibt es die Möglichkeit, die neuen Folgen zu verfolgen.

Der Pay-TV-Sender RTL Passion wird die fünfte Staffel vonals Deutschladpremiere zeigen und somit auch die Menschen mit dem Format abholen, die schlechtes Internet haben oder sich kein Streaming-Abonnement von RTL+ leisten können. Die Ausstrahlung beginnt am Freitag, den 11. August, um 20.15 Uhr. Die zwölf Episoden werden in Doppelfolgen ausgestrahlt und ab 23.05 Uhr wiederholt.Die fünfte Staffel der Produktion aus dem Hause Banijay Studios North America, die seit vier Jahren bei USA Network läuft, wurde mit der vierten Staffel wiederbelebt. Die fünfte Runde wurde bereits im Herbst 2019 im US-Fernsehen gesendet. Unter den Kandidaten waren unter anderem die Miss Universe US Virgin Island, die auf den Namen Esonia Veira hört. Sie war sechs Jahre mit den Security-Mann Gavin Rocker liiert, ehe sie bei der Reality-Show teilnahm.Mark L. Walberg ist Moderator der Show, die unter anderem auf Hawaii produziert wurde. Das einstündige Format hat inzwischen acht Staffeln auf dem Buckel. Neue Folgen hat USA Network bereits bestellt. Der Fernsehsender ist auch die Heimat von Reality-Shows wie «The Big D», «Barmageddon» und «She’s the Boss».