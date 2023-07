«Querschuss»: BR dreht neuen Mittwochs-Film für Das Erste

TV-News

Die Ausstrahlung des neuen Films mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel ist für 2024 geplant.

Bereits seit dem 20. Juni laufen die Dreharbeiten des TV-Films(Arbeitstitel) in München und Umgebung, der sich um das Leben einer Familie dreht, nachdem sich der Großvater das Leben genommen hat. In wenigen Tagen, am 20. Juli, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Ausstrahlung ist für 2024 im Rahmen des „FilmMittwoch“ um 20.15 Uhr im Ersten geplant.Die Hauptrollen spielen Christian Berkel und Andrea Sawatzki. Daneben sind unteranderem Bibiana Berglau, Ursula Werner, Thomas Prenn, Stella Kann, Rainer Kühn und Stephan Zinner zu sehen. Nicole Weegmann leitet die Regie nach dem Drehbuch von Esther Bernstorff, während Uli Putz und Jakob Claussen für die Produktion verantwortlich sind, Veronika Ackermann agiert als Producerin. Der Film wird im Auftrag vom BR und arte von Claussen+Putz und A Couple of Pictures produziert.Zum Inhalt von «Querschuss»: Als Großvater Joachim (Kühn) sich kurz vor seinem 80. Geburtstag das Leben nimmt, kommt das für alle aus heiterem Himmel. Zurück bleibt eine in den Grundfesten erschütterte Familie. Allen voran: Sohn Andreas (Berkel), den angesichts dieser Tat neben der Trauer auch hilflose Wut anfällt. Dessen Frau Bibi (Beglau) und die beiden Kinder kämpfen auf ihre Weise mit dem Verlust. In diese Situation platzt Andreas' Schwester Ulrike (Sawatzki), um die er sich immer kümmern musste und die von seinen Eltern stets vorgezogen wurde. Zu allem Überfluss taucht auch noch plötzlich Tante Bernadette (Werner) aus Paris auf, die scheinbar nicht darüber informiert wurde, dass der Geburtstag ausfällt. Die unkonventionelle, trinkfeste und kompromisslos ehrliche Frau kannte den Großvater nochmal auf eine ganz andere Weise. Und sie mischt die Familie ordentlich auf.