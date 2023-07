Redbox dealt mit TikTok

Vermischtes

Der DVD-Händler zeigt nun in den Geschäften kuratierte TikTok-Inhalte.

Redboxs neueste Ergänzung zu seinen berühmten DVD-Kiosken: virale TikTok-Videos. Auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zusätzliche Einnahmen zu generieren, hat Redbox eine Vereinbarung mit der Kurzvideo-Plattform TikTok unterzeichnet, die sich im Besitz des chinesischen Unternehmens ByteDance befindet. Im Rahmen der Vereinbarung wird TikTok Redbox mit "Top-Inhalten" versorgen, die von der App kuratiert werden und auf mehr als 3.000 Videobildschirmen an Redbox-Kiosken in den USA zu sehen sein werden. Darüber hinaus werden Marken die Möglichkeit haben, Werbung zu kaufen, die neben den TikTok-Inhalten läuft.Redbox – 2002 gegründet, also lange vor der Videostreaming-Revolution – wurde letztes Jahr von Chicken Soup for the Soul Entertainment in einem Aktiendeal mit einem Wert von rund 370 Millionen Dollar übernommen. Das Redbox-Netzwerk umfasst derzeit etwa 31.000 Läden in den USA."Diese neue Partnerschaft bietet Werbetreibenden eine einzigartige Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen und das Engagement zu steigern", sagte Philippe Guelton, Chief Revenue Officer von Crackle Connex, einem Geschäftsbereich der CSSE. "Unsere Redbox-Kioske befinden sich an stark frequentierten Orten, an denen Millionen von Menschen häufig einkaufen, wie z. B. in Lebensmittelgeschäften oder im Einzelhandel. Wir freuen uns darauf, mit TikTok zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaft auszubauen, wenn unser [digitales Out-of-Home-]Netzwerk wächst."