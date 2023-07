Gute Werte: Sat.1 testet Fast-Food

Quotennews

Allzu viel Neues haben die Fernsehzuschauer zwar nicht erfahren, dafür stimmten allerdings die Quote.

Nach Angaben von Sat.1 besucht jeder dritte Deutsche mindestens einmal im Monat in Deutschland ein Fastfood-Restaurant und schnabuliert Pizzen, Pommes oder Burger. Instellte man fünf Restaurantketten vor. Dabei wurden Qualität und Geschmack, aber auch Nachhaltigkeit beleuchtet.Wie schon in den vorherigen Ausgaben der Sat.1-Sendungen stand natürlich auch der günstige Preis im Vordergrund. Das 135-minütige Special sorgte für eine Reichweite von 0,95 Millionen Fernsehzuschauern, der Marktanteil wurde mit 4,6 Prozent bemessen. In der Zielgruppe waren 0,35 Millionen dabei, die für gute acht Prozent Marktanteil sorgten.Zwischen 22.30 und 23.30 Uhr führte Matthias Killing durch die Themen Hitze in Deutschland und erreichte somit 0,59 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent. Diesicherte sich 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die mäßige 5,7 Prozent Marktanteil brachten. Mit der «Sat.1 Reportage» fuhr man im Anschluss noch 0,27 Millionen ein, das Themaführte zu 3,0 Prozent bei allen und 4,2 Prozent bei den Umworbenen. Schließlich stand um 00.30 Uhr wieder «Der Sat.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger Kind, Pizza Hut & Co.» an, der nun 0,13 Millionen Zuschauer hatte und 5,3 Prozent in der Zielgruppe holte.